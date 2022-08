Konjunktur: Erzeugerpreise im Euroraum steigen um 35,8 Prozent – und damit nicht mehr ganz so schnell

Die Preise der Hersteller in der Euro-Zone steigen trotz der stark steigenden im Energiesektor nicht mehr ganz so rasant wie zuletzt. Die Produzentenpreise in der Industrie erhöhten sich im Juni um 35,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 35,7 Prozent gerechnet. Im Mai hatte das Plus noch bei 36,2 Prozent gelegen und im April bei 37,3 Prozent.