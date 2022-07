Konjunktur: EU-Kommission erhöht Inflationsprognose für Euro-Raum auf 7,6 Prozent – Keine Rezession erwartet

Die vom Krieg in der Ukraine verstärkte Energiekrise trübt laut EU-Kommission die Wachstumsaussichten im Euro-Raum und treibt die Inflation weiter in die Höhe. Die Brüsseler Behörde erwartet in ihrer am Donnerstag vorgestellten Sommerprognose für dieses Jahr nur noch einen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2,6 Prozent. Im Frühjahr hatte sie noch 2,7 Prozent veranschlagt. 2023 soll dann nur noch ein Plus von 1,4 Prozent herausspringen – statt der bisher erwarteten 2,3 Prozent.