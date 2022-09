Konjunktur: Euro-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist im Frühjahr etwas stärker gewachsen als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt im Währungsraum stieg zwischen April und Juni um 0,8 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine frühere Schätzung von plus 0,6 Prozent leicht revidierte.