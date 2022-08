Konjunktur: EZB: Hilfsmaßnahmen wegen Ukraine-Krieg helfen Wirtschaftswachstum kaum

Die staatlichen Stützungsmaßnahmen in der Euro-Zone in Reaktion auf den Ukrainekrieg schieben nach einer Untersuchung der EZB das Wirtschaftswachstum nur geringfügig an. Insgesamt brächten Euro-Länder 2022 fiskalische Hilfsmaßnahmen im Umfang von etwa 0,9 Prozent der Wirtschaftsleistung der Euro-Zone auf den Weg, schrieben Experten der Europäischen Zentralbank (EZB) in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung.