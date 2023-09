Konjunktur: Französisches Finanzministerium senkt Wachstumsprognose für 2024

Das französische Finanzministerium blickt pessimistischer auf das kommende Jahr. „Die Rezession in Deutschland, die Schwierigkeiten in China und die hohen Zinssätze werden sich auf das Wachstum im Jahr 2024 auswirken“, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag. Seine Behörde senkte die Wachstumsprognose auf 1,4 Prozent von zuvor 1,6 Prozent.