Konjunktur: „Frostige Zeiten“: DIHK erwartet für 2023 nur noch 2,5 Prozent weltweites Wachstum

Gut zwei von fünf Unternehmen nennen wegen der mehrwöchigen Lockdowns in China und der Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin anhaltende Störungen in den Lieferketten als erhebliches Risiko für ihr Auslandsgeschäft. Hinzu kommen Turbulenzen auf den Weltmärkten für Rohstoffe und Energie, ausgelöst oder verschärft durch den russischen Krieg in der Ukraine. Demzufolge klagt ein Großteil der Unternehmen über hohe Rohstoffpreise und hohe Energiepreise – allerdings mit deutlichen regionalen Unterschieden. Während in der Euro-Zone 57 Prozent in hohen Energiepreisen ein Hauptrisiko für ihr eigenes Geschäft sehen, sind es in Nordamerika nur 24 Prozent.