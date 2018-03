Konjunktur: Frühjahrsaufschwung belebt Arbeitsmarkt

Nach dem ungewöhnlich langen Winter belebt der Frühjahrsaufschwung den Arbeitsmarkt inzwischen spürbar. Dennoch erwarten Volkswirte, dass die Zahl der Erwerbslosen im April vergleichsweise wenig um rund 75.000 auf 3,02 Millionen zurückgegangen ist. Der Abbau sei zudem ausschließlich darauf zurückzuführen, dass in den sogenannten Außenberufen auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in Gärtnereien jetzt wieder gearbeitet werden könne. Denn bereinigt um saisonale Faktoren nahm die Arbeitslosigkeit erneut leicht zu, wie die Umfrage der Nachrichtenagentur dpa unter Volkswirten großer Banken ergab. Die offiziellen Zahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Dienstag bekanntgeben.

„Die Konjunktur schiebt immer weniger“, kommentierte Commerzbank-Analyst Eckart Tuchtfeld die seit Monaten andauernde Seitwärtsbewegung auf dem Arbeitsmarkt. Rolf Schneider von der Allianz ergänzte mit Blick auf die erneute Eintrübung des Ifo-Index sowie anderer Frühindikatoren: „Wir haben zuletzt leider Informationen von der Konjunkturseite, die nicht ganz so erfreulich sind.“ Nach dem rückläufigen vierten Quartal des vergangenen Jahres sei „der große konjunkturelle Durchbruch“ bislang offensichtlich noch nicht erfolgt, weshalb sich die Unternehmen mit Einstellungen weiter zurückhielten.