Konjunktur „Für die Zentralbanken wird es ungemütlich“

Die Inflation ist also endgültig besiegt?

So einfach ist das nicht. Es besteht das Risiko, dass die Inflation 2025 wieder auflebt. Das hat vor allem mit der Finanzpolitik zu tun, die in vielen Ländern wieder auf einen expansiveren Kurs einschwenken dürfte, vor allem in den USA und in einigen Schwellenländern.