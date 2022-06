Konjunktur: Geschäftsklima im Euro-Raum trübt sich ein – Haushalte erwarten Einbußen

In allen fünf großen Volkswirtschaften der Währungsunion trübte sich die Stimmung ein – besonders stark in den Niederlanden, nicht ganz so heftig in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. Hohe Inflation, Materialengpässe und Unsicherheit über den Fortgang des russischen Krieges gegen die Ukraine haben aktuell den größten negativen Einfluss auf die Stimmung in der Wirtschaft.