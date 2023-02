Konjunktur Geschäftsklima im Euro-Raum überraschend eingetrübt

Es war der erste Rückgang nach zuvor drei Zuwächsen in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem weiteren Anstieg auf 101,0 Punkte gerechnet. Die Zuversicht in der Industrie nahm ebenso ab wie im Dienstleistungssektor. Am Bau blieb die Stimmung stabil, während sie sich im Einzelhandel sogar aufhellte. Auch die Zuversicht der Konsumenten legte zu – und zwar den fünften Monat in Folge.