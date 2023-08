Das Barometer hatte sich acht Monate in Folge verbessert, dann aber für Juli wieder eingetrübt. Für August hellte sich das Konsumklima leicht auf, bevor es sich mit den am Dienstag vorgelegten Daten nun wieder eintrübte. Es gebe derzeit keinen klaren Trend, „weder nach unten noch nach oben“, erläuterte Bürkl. Der private Konsum werde in diesem Jahr keinen positiven Beitrag zur Konjunktur leisten und eher eine Belastung für die Wachstumsaussichten in Deutschland sein.