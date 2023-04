Konjunktur: Habeck rechnet mit allmählicher Konjunkturerholung – Prognose für 2023 angehoben

Die Bundesregierung rechnet mit einer etwas besseren Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr. „Wir sehen jetzt, dass eine schrittweise Erholung einsetzt und dass trotz eines weiterhin schwierigen Umfelds“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin. Die Wirtschaft erweise sich nach der Corona-Pandemie und trotz erhöhter Energiepreise im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine als anpassungs- und widerstandsfähig.