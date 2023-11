Konjunktur: Habeck sieht weiter stagnierende Wirtschaft

Die Konjunktur in Deutschland kommt nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums vorerst nicht vom Fleck. Der Einstieg in das Jahresendquartal sei durch die schwache statistische Ausganglage zum Ende des dritten Quartals belastet, teilte das Ministerium von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) am Dienstag mit. Allerdings hätten sich die Rahmenbedingungen angesichts deutlich sinkender Inflationsraten, steigender Realeinkommen und einer leichten Aufhellung der Stimmung in der Wirtschaft etwas verbessert.