Konjunktur: Ifo: Exporterwartungen der Industrie steigen zweiten Monat in Folge

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich im November den zweiten Monat in Folge verbessert. Das Barometer für die Exporterwartungen stieg auf minus 3,8 Punkte, von minus 6,3 Punkten im Oktober, wie das Münchner Ifo-Industrie am Montag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der höchste Wert seit einem halben Jahr.