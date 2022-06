Konjunktur: Ifo: Exporteure starten mit weniger Optimismus ins zweite Halbjahr

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Exportwachstum von 2,5 Prozent, nachdem er Anfang des Jahres noch ein Plus von vier Prozent in Aussicht gestellt hatte. „Der Auftragsbestand bleibt in der Industrie auf Rekordhoch, auch die Kapazitätsauslastung ist hoch“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm kürzlich. „Doch die Produktion ist aufgrund der bestehenden Lieferengpässe zum Teil erheblich beeinträchtigt.“ Zudem lähme die „fragwürdige Null-Covid-Strategie Chinas“ den weltweiten Handel.