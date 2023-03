Konjunktur: Ifo: Handel, Bau und Gastgewerbe nutzen Inflation für Gewinnsteigerung

Unternehmen in Deutschland haben laut Ifo-Institut auch Ende 2022 ihre Preise stärker erhöht als durch die Entwicklung der Inflation und ihrer Kosten nötig gewesen wäre. „Diese Firmen haben die Lage genutzt, um ihre Gewinne kräftig zu steigern“, sagte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der Ifo- Niederlassung in Dresden, am Dienstag.