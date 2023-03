Konjunktur: Ifo: Immer weniger deutsche Unternehmen wollen Preise anheben

Das war bereits der fünfte Rückgang in Folge. „Die Unternehmen haben einen Großteil der gestiegenen Kosten bereits an ihre Kunden weitergegeben, gleichzeitig lässt die Nachfrage in nahezu allen Wirtschaftsbereichen nach“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. „Damit dürfte der Inflationsdruck in den kommenden Monaten abnehmen.“