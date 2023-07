Konjunktur: Ifo: In Europa werden deutlich weniger Wohnungen gebaut

„Über eine attraktive Neubauförderung berichtet derzeit nur rund ein Drittel der Länderexperten“, sagte Dorffmeister zu der Prognose der Forschergruppe. Positive Impulse kommen dagegen aus Irland (plus 17 Prozent), Portugal (plus 15 Prozent), Spanien (plus 12 Prozent) und der Slowakei (plus 11 Prozent), so die Vorhersage.