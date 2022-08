Konjunktur: Ifo-Index sinkt weiter – „Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal schrumpfen“

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August erneut leicht eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel auf 88,5 Zähler von 88,7 Punkten im Vormonat und damit das dritte Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 86,8 Punkte erwartet.