Konjunktur: Ifo: Stimmung der Exporteure hellt sich dritten Monat in Folge auf

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist so gut wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Das entsprechende Barometer stieg im Dezember um 0,7 auf plus 1,6 Punkte und damit den dritten Monat in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 2300 Unternehmen mitteilte. Das ist der beste Wert seit Juni. „Die deutsche Industrie startet vorsichtig optimistisch ins neue Jahr mit Blick auf ihre Ausfuhren“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.