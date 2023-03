Konjunktur: Ifo-Umfrage: Stimmung der Exporteure gut wie seit Kriegsbeginn nicht mehr

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist so gut wie seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine vor gut einem Jahr nicht mehr. Das Barometer für deren Exporterwartungen stieg im März um 0,5 auf plus 4,0 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte.