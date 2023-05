Konjunktur: Industrie im Euro-Raum verliert an Schwung und schrumpft erneut

In Italien, Spanien und Frankreich lag das Industrie-Barometer jeweils unter der Wachstumsmarke von 50 Punkten, in Deutschland fiel der Index sogar auf 44,5 Zähler. Die gesamte deutsche Wirtschaft war im Winterhalbjahr zwar knapp an der befürchteten Rezession vorbeigeschrammt. Im ersten Quartal gab es allerdings wegen der anhaltenden Belastungen etwa durch die Energiekrise nur eine Stagnation.