Konjunktur: Industrie und Dienstleistungssektor in China wachsen kaum noch

Die Zentralbank hat zuletzt versucht, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. So müssen Geschäftsbanken weniger Reserven halten, was mehr Kredite freisetzen soll. Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt könnte in diesem Jahr das von der Regierung gesteckte Wachstumsziel etwa fünf Prozent verfehlen. Die Immobilienkrise, schwächelnde Konsumausgaben, hohe Verschuldung und geopolitischen Spannungen machen dem Exportweltmeister derzeit zu schaffen.