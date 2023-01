Konjunktur: Industrie verzeichnet Auftragseinbruch

Die Entwicklung zeige, „dass die Industrie einen schwierigen Winter durchläuft, auch wenn sich die Geschäftserwartungen der Unternehmen zuletzt verbessert haben“, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die Entwicklung. „Allerdings ist der Auftragsbestand in der Industrie nach wie vor hoch, was die Produktion am aktuellen Rand stützt.“