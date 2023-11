Konjunktur: Inflation fällt auf niedrigsten Stand seit August 2021

Volkswirte rechnen damit, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten weiter abschwächt. So auch Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). „Der Trend fallender Inflationsraten wird sich in den kommenden Monaten fortsetzen, wenn auch nicht mehr mit dem starken Tempo der vergangenen drei Monate“, so die Einschätzung des Experten. Im Laufe des Jahres 2024 dürfte sich seiner Ansicht nach die Inflationsrate dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent annähern. „Für das Gesamtjahr 2024 dürfte die deutsche Inflation bei 2,4 Prozent liegen“, sagte Dullien.