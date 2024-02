Konjunktur: Inflation in Japan höher als erwartet – Ende der Negativzinsen in Sicht

Trotz der dritten Verlangsamung in Folge übertrifft die Kerninflation in Japan im Januar die Erwartungen und bleibt innerhalb der Zielvorgabe der Bank of Japan (BOJ) von zwei Prozent. Der Anstieg des Kern-Verbraucherpreisindex (CPI), der Ölprodukte einschließt, aber die Preise für frische Lebensmittel ausschließt, lag mit 2,0 Prozent im abgelaufenen Monat über der durchschnittlichen Marktprognose von 1,8 Prozent, wie am Dienstag aus offiziellen Regierungsdaten hervorging. Die jüngsten Daten unterstrichen die Erwartung, dass die Zentralbank die Negativzinsen in den kommenden Monaten aufheben könnte.