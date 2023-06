Konjunktur Inflationswelle im Euroraum wird allmählich schwächer

Die Inflation schwächt sich im Euroraum dank sinkender Energiepreise mehr und mehr ab. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni binnen Jahresfrist nur noch um 5,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten 5,6 Prozent erwartet. Im Mai hatte die Teuerung noch bei 6,1 Prozent gelegen, nach 7,0 Prozent im April. Trotz des Rückgangs ist die Inflationswelle in der 20-Ländergemeinschaft aber noch nicht gebrochen. Die Kernrate, in der unter anderem die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak außen vor bleiben, stieg im Juni leicht auf 5,4 Prozent von 5,3 Prozent im Mai. Diese gilt als wichtige Messgröße für die zugrundeliegenden Inflationstrends.