Konjunktur: IW-Umfrage : 40 Prozent der deutschen Firmen erwarten 2023 Produktionsrückgang

Im Vergleich der Regionen macht das Kölner Institut kaum Unterschiede aus. Allenfalls gebe es in Bayern insgesamt weniger pessimistische Betriebe. Zudem seien Unternehmen in Sachsen und Thüringen zurückhaltender bei ihren Erwartungen. So gingen in der Region Süd-Ost 46 Prozent der Firmen für 2023 von einem Geschäftsrückgang aus.