Konjunktur: IWF: Globale Wachstumsprognose für 2023 bleibt bei 2,7 Prozent

Der Internationale Währungsfonds (IWF) korrigiert seine Wachstumsprognose von 2,7 Prozent für das Jahr 2023 voraussichtlich nicht nach unten. „Das Wachstum wird sich 2023 weiter verlangsamen“, sagte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, vor Reportern am Hauptsitz des IWF in Washington am Donnerstag (Ortszeit).