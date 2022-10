Konjunktur: IWF wird Konjunkturprognose für 2023 erneut senken

Zum Vergleich: 2021 war die Weltwirtschaft - als Erholung von der Virus-Pandemie - noch kräftig um 6,1 Prozent geklettert. Der Krieg in der Ukraine hat aber die Preise für Energie und Lebensmittel massiv nach oben getrieben, was rund um den Globus zu spüren ist, besonders aber in Europa wegen der starken Abhängigkeit von russischen Gas- und Öllieferungen. „Es ist wahrscheinlicher, dass es zunächst schlechter als besser wird“, so Georgiewa.