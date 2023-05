Konjunktur: Japans Wirtschaft erholt sich überraschend stark

„Der Konsum wird das Wachstum weiterhin stützen, da die Aufhebung der Corona-Beschränkungen die Tourismus- und Dienstleistungsausgaben anschieben wird“, sagte Yoshiki Shinke, Chefökonom am Dai-ichi Life Research Institute. Laut offiziellen Daten ist die Zahl der Besucher in Japan im April auf einen Nach-Pandemie-Höchstwert von fast zwei Millionen gestiegen, wobei sich eine Lockerung der Reisebeschränkungen in China bemerkbar machte.