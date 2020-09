Konjunktur „Keine Puffer für einen zweiten Lockdown“

Doch was passiert, wenn sich die Lage in den kalten Wintermonaten trotz aller Vorsichtmaßnahmen noch einmal verschärft? „Kommen wir in eine Situation einer erneuten unkontrollierten Verbreitung des Coronavirus, wäre ein flächendeckender Lockdown wahrscheinlich, um eine Überlastung im Gesundheitswesen zu vermeiden“, befürchtet Claus Michelsen, Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Laut Michelsen arbeitet das Berliner Institut derzeit an entsprechenden wirtschaftlichen Simulationen und will diese in Kürze veröffentlichen. Derzeit sprächen zwar „die Anstiege bei den Infektionen für eine Situation, die überblickt werden kann“. Dennoch sei „damit zu rechnen, dass auch in einer solchen Situation Maßnahmen verschärft und neue Regeln eingeführt werden. All das kann auch die Geschäftstätigkeit einschränken.“ Davon unabhängig würden auch die Haushalte ihr Verhalten ändern, wenn die Infektionszahlen steigen. Dies führt laut Michelsen zu geringerer Nachfrage in vielen Wirtschaftsbereichen, insbesondere bei konsumnahen Dienstleistungen, und zu einer sinkenden Investitionsneigung.