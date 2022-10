Konjunktur: KfW-Umfrage signalisiert Rezession – „Grabesstimmung in konsumnahen Branchen“

Am schlechtesten sei die Stimmung im Einzelhandel und Großhandel. „Die Sorgen, dass die sehr hohen Inflationsraten massiv die Kaufkraft schmälern und die Haushalte zugleich aus Vorsicht ihr Geld lieber zusammenhalten, sind in beiden Sparten des Handels enorm.“ Noch am glimpflichsten sei das Klima bei Dienstleistern und am Bau. „Lange ein verlässliches Zugpferd der Konjunktur, leidet der Bau aber inzwischen zunehmend an den Preisschüben bei Energie und Materialien sowie den steigenden Finanzierungskosten.“