Konjunktur: Kieler IfW sieht Erholung im Welthandel - Deutsche Exporte schwächeln noch

Im März waren die deutschen Warenausfuhren um 5,2 Prozent zum Vormonat gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitgeteilt hatte. Grund war eine schwächere Nachfrage aus den wichtigsten Märkten EU, USA und China. Die Kieler IfW-Experten sehen aber ein positives Bild für den globalen Warenhandel und verweisen auf anziehende Frachtmengen auf den Weltmeeren. „Im Roten Meer – der wichtigsten Seehandelsroute zwischen Europa und Asien – wurde im April das erste Mal seit dem Stau während der Havarie der 'Ever Given' im Suezkanal vor zwei Jahren die Marke von 600.000 verschifften Standardcontainern pro Tag überschritten.“