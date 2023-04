Konjunktur Konsum steigert sich auf niedrigem Niveau

Die Einkommenserwartungen seien zum siebten Mal in Folge gestiegen und hätten wieder das Level von vor dem Ukraine-Krieg erreicht, sagte der GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Hintergrund seien die moderateren Energiepreise. Die Menschen gingen davon aus, wieder mehr Geld in der Tasche zu haben. In diesem Sog nehme auch die Anschaffungsneigung – also die Bereitschaft, größere Ausgaben zu tätigen – wieder zu. Auch die Erwartungen hinsichtlich der Konjunktur sind gestiegen – obwohl die Wirtschaftsforscher bisher für 2023 kein einfaches Jahr vorhersagen.