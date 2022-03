Konjunktur Krieg treibt Inflation in Bundesländern in die Höhe – In Hessen auf 8,0 Prozent

Der Krieg in der Ukraine und die anziehenden Energiepreise treiben die Inflation in Deutschland nach oben. Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen kletterte die Teuerungsrate im März auf 7,6 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 1973, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. In Bayern lagen die Verbraucherpreise 7,8 Prozent über dem Vorjahresmonat und in Hessen mit 8,0 Prozent auf dem höchsten Wert seit 48 Jahren.