Konjunktur Leicht steigende US-Inflation setzt Notenbanker unter Druck

10. August 2023

Fed-Chef Jerome Powell Bild: REUTERS Bild:

Die Preise in den USA steigen wieder stärker an – jedoch nicht so stark, wie von Experten erwartet. Für die Federal Reserve ein Rückschlag, der sie vor Herausforderungen stellt.