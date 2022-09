Konjunktur: Materialengpässe, steigende Energiepreise und verhaltene Konjunktur: Produktion in Euro-Zone schrumpf

In den einzelnen Mitgliedsstaaten verlief die Entwicklung sehr unterschiedlich. Irland meldete einen Einbruch der Industrieproduktion von 18,9 Prozent, während diese in Estland (-7,4 Prozent) und Österreich (-3,2) ebenfalls stark schrumpfte. registriert. In Deutschland fiel das Minus mit 0,7 Prozent nicht so stark aus. Die höchsten Anstiege wurden in Litauen (+6,5 Prozent) und Malta (+4,2) beobachtet.