Konjunktur: Minus 0,4 Prozent: Bundesregierung rechnet 2023 mit Rezession

Die hohen Energiepreise als Folge des Ukrainekriegs treiben Deutschland nach Einschätzung der Bundesregierung in eine Rezession. In der Herbstprojektion der wirtschaftlichen Eckdaten gehe die Bundesregierung für 2023 nach vorläufigen Zahlen von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4 Prozent aus, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von zwei mit den regierungsinternen Berechnungen vertrauten Personen.