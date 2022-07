Konjunktur Nach Rekordwert im Mai: Deutsche Erzeugerpreise steigen etwas langsamer

In Deutschland steigen die Preise auf Herstellerebene weiter rasant, allerdings nicht mehr in Rekordtempo. Die Produzentenpreise erhöhten sich im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 32,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das ist etwas weniger als der Rekordzuwachs im Vormonat von 33,6 Prozent, der der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebungen 1949 war. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Erzeugerpreise um 0,6 Prozent.