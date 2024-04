Konjunktur „Niedriges Wachstum wird zur deutschen Normalität“

Viele Auguren hatten den Aufschwung schon für den Winter erwartet. Warum mussten die Prognosen so deutlich nach unten korrigiert werden?

Die Industriekonjunktur hat uns im Winter komplett im Stich gelassen. Und die Konsumausgaben sind im Schlussquartal zwar gestiegen, aber angesichts der jüngsten Kaufkraftzuwächse nur in einem enttäuschenden Ausmaß. Vielmehr hat die Sparquote in der zweiten Jahreshälfte zugenommen. Das hat die Konjunkturforscher überrascht, damit war nach den historischen Erfahrungen nicht zu rechnen.