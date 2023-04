Konjunktur: Notenbank: Griechische Wirtschaft wächst stärker als die deutsche

Die griechische Wirtschaft wird nach Prognose der dortigen Notenbank auch in diesem Jahr deutlich schneller wachsen als die deutsche. Das Bruttoinlandsprodukt werde voraussichtlich um 2,2 Prozent zulegen, sagte Zentralbankchef Yannis Stournaras am Freitag bei der Jahreshauptversammlung in Athen.