Konjunktur: OECD-Prognose: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,5 Prozent

Das globale Bruttoinlandsprodukt werde daher in diesem Jahr mit 3,1 Prozent nur etwa halb so stark wachsen wie im vergangenen Jahr. 2023 soll es sogar nur zu 2,2 Prozent reichen. Für 2024 wird ein Plus von 2,7 Prozent vorausgesagt. „Die globalen Aussichten werden auch immer unausgewogener“, erklärte die OECD. Im kommenden Jahr dürften fast drei Viertel des globalen Wachstums auf die großen asiatischen Schwellenländer entfallen, während der Aufschwung in den USA und in Europa an Tempo verlieren werde.