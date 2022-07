Konjunktur: Preise im deutschen Großhandel steigen nicht mehr ganz so stark

Der Preisanstieg bei den deutschen Großhändlern ebbt weiter ab. Die Preise stiegen im Juni zwar durchschnittlich um 21,2 Prozent zum Vorjahresmonat und damit weiter deutlich, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Zuwachs schwächte sich damit aber den zweiten Monat in Folge leicht ab. Im April hatte es mit 23,8 Prozent noch das größte Plus seit Beginn der Berechnungen 1962 gegeben.