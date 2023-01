Konjunktur Rezession: Das dicke Ende kommt erst noch

Höhere Zinsen sollen verhindern, dass die Kreditvergabe und mit ihr das Geldmengenwachstum und der Inflationsdruck steigen. Die Geldbehörden fürchten, dass Nichtstun und Abwarten in der aktuellen Hochinflation das Vertrauen in das Geld erodieren lassen könnten. Das wiederum triebe die Inflationserwartungen der Marktakteure in die Höhe – was übrigens in Ansätzen schon erfolgt ist – und schwört eine noch größere Inflationskrise herauf. Zudem richten die Zentralbankräte üblicherweise ihre Geldpolitik an der laufenden Inflation aus, die Entwicklung der realen Geldmenge haben sie kaum oder gar nicht im Blick.



Lesen Sie auch: Zu viele von uns ignorieren, was in der Welt geschieht



Die Zentralbanken setzen damit – bewusst oder unbewusst – auf eine Stabilisierungsrezession: Mit einer wirtschaftlichen Kontraktion soll die Inflationswelle gebrochen werden. Das ist durchaus aussichtsreich. Geht die Güternachfrage zurück, können Unternehmen ihre Lager nur durch Preisnachlässe räumen. Der Spielraum für Kostenüberwälzungen und Preiserhöhungen nimmt ab. Höhere Lohnforderungen bleiben aus. Vor allem aber ebbt in der Rezession das Kredit- und Geldmengenwachstum ab, der künftige Inflationsdruck lässt nach. Doch das ist im aktuellen monetären Umfeld eine sehr brisante Geldpolitik.