In den USA kämpft die Notenbank Fed gegen die hartnäckig hohe Inflation. Sie versucht mit starken Zinserhöhungen die hohe Teuerungsrate in den Griff zu bekommen. Dabei muss sie allerdings aufpassen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt nicht in eine Rezession schlittert. Zuletzt hat sich die Lage am US-Arbeitsmarkt etwas eingetrübt. Trotz der Konjunkturschwäche klagen aber viele Unternehmen über einen Mangel an Arbeitskräften.