Konjunktur Statistikamt verschiebt Inflationsdaten

Die europäische Statistikbehörde Eurostat will ungeachtet dessen weiterhin am Mittwoch die Zahlen für die Preisentwicklung in der Euro-Zone im Januar veröffentlichen. Dabei werde man für Deutschland eine Schätzung verwenden, erklärte Eurostat am Montag auf Anfrage. Die Entwicklung der Teuerung ist ein zentrales Entscheidungskriterium für die Europäische Zentralbank (EZB), die an diesem Donnerstag zu ihrer ersten Zinssitzung des Jahres zusammenkommt.