Konjunktur: Steuereinnahmen steigen im Oktober wieder deutlich

Die konjunkturellen Aussichten bleiben laut Finanzministerium getrübt. „Trotz aktuell wieder steigender Kurzarbeit ist keine grundlegende Verschlechterung am Arbeitsmarkt zu erwarten.“ Im Dienstleistungsbereich dürften sich allerdings die Inflationssorgen der Bürger zunehmend negativ auswirken. Die Preise steigen derzeit so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr, was die Kaufkraft einschränkt. „Die Entlastungspakete der Bundesregierung sowie der wirtschaftliche Abwehrschirm, insbesondere die Gas- und Wärmepreisbremse sowie die Strompreisbremse, werden aber zunehmend stützend auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wirken. So dürfte sich die Unsicherheit über die Höhe zukünftiger Energiekosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher perspektivisch reduzieren, was eine Stabilisierung des Verbrauchervertrauens und eine Stützung der privaten Konsumausgaben erwarten lässt.“