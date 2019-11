Konjunktur Stürzen die USA bald in die Rezession?

Dieses traditionelle Muster eines Zyklus scheint derzeit allerdings außer Kraft gesetzt zu sein. Der Grund dafür ist die niedrige Inflation. Weil die Teuerungsraten auch im Aufschwung kaum steigen, gibt es für die Zentralbank keinen Grund, die Zinsen rasch anzuheben. Der kräftige Tritt auf die geldpolitische Bremse als Auslöser einer Rezession bleibt aus.



In der jüngeren Vergangenheit waren es daher meist Finanzexzesse, die zum Auslöser von Rezessionen wurden. Im Jahr 2001 hatte die New-Economy-Euphorie die Aktienkurse in die Höhe getrieben und in den Jahren 2007-2008 hatten sich die Banken in den USA mit der Kreditvergabe an insolvente Häuslebauer verspekuliert. Zwar hatte die US-Notenbank damals die Leitzinsen im Vorfeld der Krise angehoben. Doch handelte es sich dabei nicht um die Antwort auf eine über dem Zielwert liegende Inflation, sondern um den Versuch einer geldpolitischen Normalisierung, bevor die Inflation in Gang kam.



Aktuell liegt die Inflation immer noch unter dem Zielwert der Fed. Als diese im vergangenen Jahr mit der Anhebung der Zinsen begann, verschärfte die Administration von US-Präsident Donald Trump gerade den Handelskrieg mit China. Als die Märkte Ende 2018 ins Stocken gerieten, vollzog die Fed eine 180-Grad-Wende und senkte 2019 drei Mal die Zinsen, um sich gegen einen Abschwung „abzusichern“. Außerdem hat die Fed betont, ihr Inflationsziel sei „symmetrisch“. Das heißt, sie ist bereit, eine Phase überschießender Inflation in Kauf zu nehmen, weil die Inflation in den vergangenen Jahren ihren Zielwert unterschritt.