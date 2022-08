Konjunktur: Taiwans Exporte steigen stark – Auch Nachfrage aus China zieht an

Das Finanzministerium warnte vor einem „hohen Maß an Unsicherheit“ für die Weltwirtschaft aufgrund des Krieges in der Ukraine und des Inflationsdrucks, selbst bei anhaltender Chip-Nachfrage. „Die Wachstumsdynamik wird allmählich zurückhaltender, was sich zwangsläufig auf die Außenhandelssituation unseres Landes auswirken wird“, hieß es weiter. Dennoch dürften die Gesamtexporte in diesem Jahr die Marke von 500 Milliarden Dollar übersteigen, sagte die Ministerialbeamtin Beatrice Tsai.



Lesen Sie auch: So wirtschaftsstark ist Taiwan